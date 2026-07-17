Bağış toplandı, ilacına kavuştu... Cafer’in mutluluğu

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Konya’da makine mühendisi Haluk Ramazan Nacak (40) ile çocuk gelişimi öğretmeni Güler Nacak'ın (33) iki çocuğundan Levi Cafer Nacak (6), henüz 4 yaşında parmak uçlarında yürümeye başladı.

Ailenin dikkati üzerine yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Cafer'e 5 yaşında milyonda bir görülen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. Oğullarının, dünyanın en pahalı ilaçlarından biri olan gen tedavisine ulaşabilmesi için Konya Valiliği izniyle aile, kampanya başlattı. Yoğun katılımın olduğu kampanyada 2.9 milyon dolar, bir yılda tamamlandı. Ailesi ile birlikte Dubai'ye giden Cafer’e gen tedavisi uygulandı. Yurda dönen Levi Cafer Nacak için Konya'da balon uçurma etkinliği düzenlendi. Cafer, gökyüzüne bıraktığı balonlarla zaferini kutladı.

98 GÜNLÜK SÜRE BİTTİ

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Oğullarının hayata tutunması için büyük mücadele verdiklerini belirten Haluk Ramazan Nacak, "Dubai'ye gidişimiz 27 Mart 2026 idi. Toplam 98 gün orada kalıp tedavimizin ardından 3 Temmuz günü dönüş yaptık. İlk gittiğimizde çok tedirgindik. İlacı alıp alamayacağımız dahi belli değildi. O ilk üç haftalık bekleme süreci bizim için son derece stresli geçti. İlacımızın siparişi nihayet verilince büyük bir rahatlama hissettik. Siparişten yaklaşık 10 gün sonra ise gen tedavimizi olduk" dedi.

Tedavinin hemen ardından kendilerini çok hassas ve zorlu bir karantina sürecinin beklediğini belirten Nacak, "Bu hassas karantina sürecinde evladımıza enfeksiyon kapmaması için sadece maske ve eldivenle yaklaşmamıza izin veriliyordu. Daha sonra doktor kontrolleri ve aralıksız devam eden yoğun fizik tedavi sürecimiz başladı. Bu süreçte en ufak bir katkısı olan herkese yürekten teşekkür ederiz. Cafer, Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda 2'nci sınıfa geçti ve okuluna inşallah kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yurda döndükten sonra Cafer'in sağlık durumundaki hızlı gelişmeleri mutlulukla gözlemlediklerini dile getiren baba Nacak, "Cafer'in hem tedavi sonrası kan değerlerinde belirgin bir iyileşme mevcut hem de fiziksel olarak gözle görülen harika değişimler var. Örneğin; daha önce tamamen parmak uçlarında yürürken şükürler olsun şu an topuklarına basabiliyor. Ağrı ile uykusundan uyanmaları geçti. Sürekli kasılmış halde duran bazı kas grupları yumuşadı. Keyfi ve neşesi de çok yerinde" dedi.

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İzmir'den Konya'ya uzanan yardım köprüsünü kuran ve kampanyanın en büyük destekçilerinden biri olan İzmirli gönüllü Sevilay Hatırnaz da Cafer'in ilacına kavuşmasının ardından gözyaşlarını tutamadığını belirtti.