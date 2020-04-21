Bağış hesabı açmadık olan İBB hesabına 7 milyon topladık

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) koronovirüsle mücadele kapsamında yardım amaçlı başlattığı kampanya hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yazılı savunması Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Hulusi Altunel’e iletildi.

‘YASALARA UYGUN’

İmamoğlu adına yapılan savunmada, İBB’nin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerek izinli gerekse izinsiz girişilen herhangi bir yardım toplama faaliyetinde bulunulmadığı ve bu nedenle kendilerine sunabilecekleri herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı belirtildi. Savunmada şu ifadelere yer verildi: “Bunun dışında İçişleri Bakanlığı’nın tek taraflı aldığı bir kararla idari ve mali özerkliğe sahip belediyenin yasal bir faaliyetini durdurması ve hesaplarını bloke etmesi tamamen hukuk sisteminin dışına çıkılarak yasal bir hakkın amacı dışında kullanılması anlamına gelir.

Bir yardım kampanyası amaçlı hesap açılmadığı gibi, bu yönde herhangi bir yola da tevessül edilmemiştir.

7.1 MİLYONLUK ŞARTSIZ BAĞIŞ

Belediyemize yapılan nakdi şartsız bağışlar için hiçbir bankada yeni ve özel bir hesap açılmamış olup, belediyemiz tarafından hali hazırda kullanılan mevcut banka hesaplarına vatandaşların kendi istekleri ile bağışları Başkanlık Oluru ile kabul edilmiştir. 30 Mart 2020 - 08 Nisan 2020 tarihleri arasında bankalara, 7 milyon 142 bin 663 lira şartsız bağış yapılmıştır.”