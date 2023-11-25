Bağış dekontu da kurtaramadı

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İstanbul Halkalı’da yaşayan Aytuğ Koyuncu, 5 Ocak’ta apartmana giren bir kediye tekme ve yumruk atarak işkence etti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine tutuklanan Koyuncu, “Kediye zarar verme niyetim yoktu. Site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi” dedi. Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada tahliye edilen Koyuncu dün yeniden hâkim karşısındaydı. Hayvan düşmanı olmadığını iddia eden Aytuğ Koyuncu, hayvan koruma derneklerine yaptığı bağışların makbuzunu delil olarak sundu.



AVUKATTAN REZİL SAVUNMA



Koyuncu’nun avukatı ise arabasının arkasına köpek bağlayarak sürükleyen bir kişinin Kabahatler Kanunu kapsamında 500 TL ile cezalandırıldığını, kendi müvekkilinin yaptığının ise böyle ağır bir olay olmadığını savundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Koyuncu’nun hayvana işkence suçunu işlediğini belirterek 3 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.