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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Bağırsak felcine yakalanan Muhammed bebek ameliyat edildi

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Bağırsak felcine yakalanan Muhammed bebek ameliyat edildi
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SURİYE’nin İdlib kenti kırsalındaki Harbenuş bölgesinde yaşayan ve bağırsak felci teşhisi koyulan 1,5 yaşındaki Muhammed Zaim, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ameliyat ettirilerek, sağlığına kavuşturuldu.

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında bulunan Harbenuş bölgesinde ailesiyle birlikte sığınmacı kampında yaşayan 1.5 yaşındaki Muhammed Zaim, bağırsak felci oldu. Durumdan haberdar olan Muhammed, İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri) İnsani Yardım Vakfı tarafından ameliyat ettirildi. Çocuk sağlığına kavuşurken İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, şunları söyledi:

"Bağırsak felci hastalığının tedavisinin Suriye’de mümkün olması nedeniyle Muhammed bebeği ivedi bir şekilde hastaneye sevk ettik. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra belli bir süre vücudunun ameliyata uygun hale gelmesini bekledik. Daha sonra Suriye içerisinde steril ortamlarda ameliyatı gerçekleştirildi.”

Muhammed bebeğin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Tlass, “Vücudu her geçen gün daha da toparlanıyor. Ümidimiz, bir an evvel tam anlamıyla iyileşerek sağlığına kavuşmasıdır" diye konuştu.

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