Bağımsız vekil Çelebi AK Parti’de

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BAĞIMSIZ milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti’ye katıldı. Kendisini partiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet ettiğini ifade eden Çelebi, şöyle devam etti: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen, şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK, Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”

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ERDOĞAN ROZETİNİ TAKACAK

Çelebi’nin mesajının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, “AK Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz” dedi. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de Twitter’dan, “Ailemize hoşgeldin. Sayın Mehmet Ali Çelebi’nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Çelebi’nin katılmasıyla Meclis’te AK Parti’nin sandalye sayısı 287’ye yükseldi.

CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Subayken Ergenekon sürecinde FETÖ kumpasıyla yargılanıp cezaevinde yatan ve ardından CHP’den İzmir milletvekili seçilen Çelebi, Ocak 2021’de CHP’den istifa etmiş ve Memleket Partisi’ne katılmıştı. Çelebi daha sonra Memleket Partisi’nden de ayrılmıştı.

CHP: ÇELEBİ’NİN TRANSFERİ ETİK DIŞI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılmasının siyasi etik açısından sorunlu olduğunu savunarak, “RTÜK’te bir koltuk kazanmak için Erdoğan böyle bir siyasi etik dışı iş yaptı” dedi. Altay, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Burada iki ayıp var. Birincisi temmuz ayında RTÜK’ün bir üyesi istifa etti, 4 ay geçti RTÜK bunu Meclis’e bildirmedi. Bildirmese bile geçmişte örnek var, Meclis Başkanı re’sen (doğrudan) seçimi yapabilir, yapmadı; bu ikinci ayıp. RTÜK üyelerinin siyasi partilere dağılımı, çok küçük bir farkla binde 38’lik farkla İYİ Parti’ye düşerken, AK Parti bir miletvekili transfer etmekle RTÜK’te bir koltuk kazanmış gibi görünüyor.”