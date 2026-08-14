×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır: Hakkımdaki yalan haberleri sabırla takip ettim

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Dikbayır#AK Parti#Sakarya Milletvekili
Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır: Hakkımdaki yalan haberleri sabırla takip ettim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 13:30

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan haberleri büyük bir sabırla takip ettiğini belirterek, "Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakar olduğunu daha açık görüyorsunuz" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Dikbayır, sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Dikbayır, "Nihayet bugün 14 Ağustos. Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var. Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakar olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır: Hakkımdaki yalan haberleri sabırla takip ettim

Gözden KaçmasınBakan Tekin: Sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok, soru havuzu yeni müfredata göre olacakBakan Tekin: Sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok, soru havuzu yeni müfredata göre olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Dikbayır#AK Parti#Sakarya Milletvekili

BAKMADAN GEÇME!