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Bağımlılık sempozyumu masaya yatırdı... Yasadışı bahis ve kumar tuzağı

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#Bağımlılık#Sanal Kumar#Moodist Hastanesi
Bağımlılık sempozyumu masaya yatırdı... Yasadışı bahis ve kumar tuzağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda gençleri batağa sürükleyen yasadışı sanal bahis ve kumar her yönüyle masaya yatırıldı.

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Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Bağımlılık Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliği ile Kent Üniversitesi Taksim Kampusu’nda düzenlenen sempozyumda konuşan Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, sanal kumarın Türkiye’de en hızlı yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Bağımlılık sempozyumu masaya yatırdı... Yasadışı bahis ve kumar tuzağı
Prof. Dr. Kültegin Ögel

Kumarın artık yalnızca fiziksel mekânlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, şu uyarıları yaptı:

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Sanal kumar yeni neslin karşı karşıya olduğu en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldi. Özellikle gençler, hızlı para kazanma arzusu nedeniyle bu sistemlerin hedef kitlesi haline geldi. Ancak sanal kumarın vaat ettiği kazanç, büyük ölçüde bir yanılsama. Bu yolla düzenli para kazanmak mümkün değil. Buna rağmen gençler bir kez başladığında kendilerini durdurmakta ciddi güçlük yaşıyor. Bir kez kazanan kişi kaybetmeye başladığında da oyunda kalmayı sürdürüyor. Çünkü kayıplarını geri kazanabileceğine inanıyor. Asıl tuzak da burada başlıyor.”   

 

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#Bağımlılık#Sanal Kumar#Moodist Hastanesi

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