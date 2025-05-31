Bağımlılığa karşı birinciler

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İl bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 225 görsel ve 221 edebi eser sahibi olmak üzere toplam 446 öğrenci il birincisi olarak belirlendi. Her il birincisine 5 bin TL tutarında ödül verildi. Yapılan jüri değerlendirmesiyle, ülke genelinde her iki kategoride ilk üç sıraya giren öğrenciler belirlendi. 81 il birincisi arasından seçilen 18 öğrenci Türkiye derecesi elde ederek ödül sahibi oldu. Yeşilay Genel Merkezinde düzenlenen ödül töreninde, birincilere 30 bin TL, ikincilere 25 bin TL, üçüncülere ise 20 bin TL para ödülü verildi.





‘İlkokul Görsel Kategori’ birincisi, Kocaeli 100. Yıl Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Hazal Aydemir çalışmasını ve düşüncelerini, “Türkiye birincisi olduğum resmimde bir bağımlı hamile anne ile bağımlı olmayan hamile bir anneyi anlattım. Bağımlı anne etrafına kötülük yayarken iyi anne ise mutluluk saçıyor. Birinci olduğum için çok mutluyum” diyerek anlattı.

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‘SANAT VE EDEBİYATI ÇOK ÖNEMSİYORUZ’

‘Lise Görsel Kategori’ birincisi, Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki BİLSEM 11’inci sınıf öğrencisi Nisa Ceylin Falay, “Eserimde bir kurtuluşun hikâyesini anlatmak istedim. Bağımlılıklar hayatımızı cehenneme çevirecek derecede kötü etkiliyor” dedi.



Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç “Çalışmalarımızda sanatı, edebiyatı, sporu, eğitimi ve toplumsal farkındalığı birleştiren projeleri önemsiyoruz” diye konuştu.