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Bağımlılığa karşı birinciler

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#Yeşilay#Yetenek Yarışması#ÖDÜL
Bağımlılığa karşı birinciler
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 07:00

Yeşilay’ın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek (SNSG) Yetenek Yarışması tamamlandı. Edebi kategoride şiir, hikâye, kompozisyon, deneme ve anı türlerinde, görsel kategoride ise karikatür ve resim alanlarında hazırlanan eserler yarıştı. Bu yıl yarışmaya, 81 ilden 17 bin 680 edebi ve 42 bin 856 görsel eser olmak üzere toplam 60 bin 536 başvuru yapıldı.

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İl bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 225 görsel ve 221 edebi eser sahibi olmak üzere toplam 446 öğrenci il birincisi olarak belirlendi. Her il birincisine 5 bin TL tutarında ödül verildi. Yapılan jüri değerlendirmesiyle, ülke genelinde her iki kategoride ilk üç sıraya giren öğrenciler belirlendi. 81 il birincisi arasından seçilen 18 öğrenci Türkiye derecesi elde ederek ödül sahibi oldu. Yeşilay Genel Merkezinde düzenlenen ödül töreninde, birincilere 30 bin TL, ikincilere 25 bin TL, üçüncülere ise 20 bin TL para ödülü verildi.

Bağımlılığa karşı birinciler


‘İlkokul Görsel Kategori’ birincisi, Kocaeli 100. Yıl Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Hazal Aydemir çalışmasını ve düşüncelerini, “Türkiye birincisi olduğum resmimde bir bağımlı hamile anne ile bağımlı olmayan hamile bir anneyi anlattım. Bağımlı anne etrafına kötülük yayarken iyi anne ise mutluluk saçıyor. Birinci olduğum için çok mutluyum” diyerek anlattı.

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‘SANAT VE EDEBİYATI ÇOK ÖNEMSİYORUZ’

‘Lise Görsel Kategori’ birincisi, Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki BİLSEM 11’inci sınıf öğrencisi Nisa Ceylin Falay, “Eserimde bir kurtuluşun hikâyesini anlatmak istedim. Bağımlılıklar hayatımızı cehenneme çevirecek derecede kötü etkiliyor” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç “Çalışmalarımızda sanatı, edebiyatı, sporu, eğitimi ve toplumsal farkındalığı birleştiren projeleri önemsiyoruz” diye konuştu.

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#Yeşilay#Yetenek Yarışması#ÖDÜL

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