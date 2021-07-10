MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağdat Caddesi'ndeki kazadan acı haber! Güler Baykal hayatını kaybetti
GeriGündem Bağdat Caddesi'ndeki kazadan acı haber! Güler Baykal hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi'ndeki kazadan acı haber! Güler Baykal hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağdat Caddesi'ndeki kazadan acı haber! Güler Baykal hayatını kaybetti

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan Güler Baykal (68) hayatını kaybetti.

Bağdat Caddesi önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal bugün hayatını kaybetti.

Yine Bağdat Caddesi yine kaza: Oğlu internette tesadüfen görmüş
Yine Bağdat Caddesi yine kaza: Oğlu internette tesadüfen görmüş

Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Yine Bağdat Caddesi yine aşırı hız
Yine Bağdat Caddesi yine aşırı hız

Savcılık "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Bülent Kaya hakkında sevk edildiği suç maddesinden yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi