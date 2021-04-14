Bağdat Caddesi'nde sinir krizi geçirdi, trafiği birbirine kattı!

Olay dün öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç kadın caddede giden araçların önüne geçip durdurmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kadın bağırarak, trafiği tehlikeye attı. Babası, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, bir süre sonra buraya gelen yakını ile taksiye binerek caddeden ayrıldı.

DÜN DE TAKSİ KAÇIRILMIŞTI

Dün de İzmir'in Karşıyaka ilçesinde durakta park halindeki boş taksiye binen Neşe K. aracı kaçırmıştı. Neşe K. 15 dakikada yakalanırken, kovalamaca sırasında bir kadına çarptı. Gözaltına alınan Neşe K.'nin ifadesinde "Planlanmış bir şey değildi. Canım o anda öyle yapmak istedi, bir anda aklıma esti" dediği öğrenildi.

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