Bağdat Caddesi'nde otomobil yangını

Olay, saat 15:30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 06 MPE 60 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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