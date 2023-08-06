Bağdat Caddesi'nde otomobil büfeye çarptı! O anlar kamerada

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, önceki gün saat 23.00 sıralarında, otomobiliyle hızla ilerleyen D.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonra büfeye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, büfe sahibi Ramazan Morkoç bacağından yaralandı.1.78 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü D.G., polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"SANİYE FARKIYLA KENDİMİ KURTARDIM"

Morkoç, “Müşterim içeriye girdi. Alışveriş yaparken o an bilgim yoktu. İçeriden çıkarken bir anda sağıma baktım, daha sonra solumdan arabanın hızlı bir şekilde geldiğini gördüm, makas atarak. Sürücünün alkollü olduğu belliydi zaten. Sürücüyü görür görmez kendimi sola çektim ve içeriye attım. Atar atmaz da kapının önüne sıkıştım. Saniye farkıyla kendimi kurtardım. Bu arada benim ayağım kapının önünde sıkıştı. O esnadan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşadığım şoktan bir iki sonra kendime geldiğimde bir baktım ki etrafımda komşularım var; biri bacağıma buz koymuş, biri yüzümü yıkıyor. " dedi. Büfe sahibi Morkoç, "Olaydan sonra öğrendik ki sürücü alkollü, 1.78 alkollü çıktı. Ehliyetine el konuldu. Olayı ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Sürekli olan bir şey bu, alkollü sürücüler sürekli Bağdat Caddesi’nde makas atıyor. Sürekli oluyor bu. Trafik polislerimiz olsun, memurlarımız olsun Bağdat Caddesi’nde çok güzel çalıştıkları halde yine de baş edemiyorlar. Çalışma sistemi çok güzel polis memurlarımızın, sürekli çalışıyorlar ama yine de baş edemiyorlar. Herkes sağdan soldan Bağdat Caddesi’ne alkollü bir şekilde giriş yapıyor. Görüntüde göründüğü gibi burun farkıyla, saniye farkıyla ölümden dönüyoruz" şeklinde konuştu.

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Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)