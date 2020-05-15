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Ramazan EĞRİ- Ali AKSOYER - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul-DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:01,Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi'nde koronavirüs denetimi

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BAĞDAT Caddesi'nde denetim noktası oluşturan polis, araçları denetledi, caddede yürüyen gençlere uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele devam ederken 15-20 yaş grubunun dışarıya çıktığı saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki toplum destek polisleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Bağdat Caddesi'nde denetim yaptı. Ekipler, güvenlik noktası oluşturarak caddeden geçen araçlarda maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Ayrıca bu noktadan geçen ticari araçlarda dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan polis ekipleri caddede yürüyen gençlere uyarılarda bulundu. Yapılan denetimler havadan da görüntülendi.

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