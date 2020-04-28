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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi'nde isyan ettiren sürücü

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Bağdat Caddesi'nde isyan ettiren sürücü
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İstanbul Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Seyir halinde tehlikeli hareketler yapan sürücünün kısa bir süre motosikleti ayakta kullandığı görüldü. Hızlı şekilde şerit değiştiren ve seyir halindeki otomobillerin arasından geçen motosiklet sürücüsü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Bağdat Caddesinde isyan ettiren sürücü

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