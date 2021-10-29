Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

İstanbul’un en işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı saat 19.00’da Suadiye ışıklar da başladı. Büyük katılımın yaşandığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.
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