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Çağrı ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu

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Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu
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KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe hiçe sayılırken bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

Bugün itibariyle 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması, saat 11.00 itibariyle 4 saatliğine kaldırılmıştı. Bu sürede aileleriyle gelen çocuklar parklarda oynadı, sahillerde yürüyüş yaptı. Bağdat Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Çocuklar için kısıtlamanın başlamasına ragmen, ailelerinin yanında bazı çocuklar caddede dolaştı.

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