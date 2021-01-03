Bağdat Caddesi doldu taştı... Bahaneler şaşkına çevirdi

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlamaya na rağmen dün güzel havayı gören vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etmişti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. Ancak kesilen cezalar fayda etmedi. Bugün de benzer kalabalık, bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.

HER ZAMANKİ STANDART YALANLAR: FIRINA GİDECEĞİM



Meriç Korkut, şöyle konuştu: Evet. Daha doğrusu değilim, her zamanki standart yalanlar, “Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın, o doğru yalan değil.

KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKANLAR DA VARDI



Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" dedi.

“EVİN İÇİNDE KAFAYI YEDİK"



Bir başka vatandaş ise, “Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu.



İSTİKLAL CADDESİ'NDE SİGARA İÇİN TURİSTLERE CEZA KESİLDİ

İstiklal Caddesi'nde, sigara içen ve maske takmayan turist grubuna ceza yazıldı. Polisin gözetiminde söndürdükleri sigaralarını poşete atan turistler cezanın uygulanması için polis merkezine götürüldü.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler İstiklal Caddesi'ni akın etti. Polis tarafından pasaport kontrolü yapılarak caddeye alınan turistlerin kimi yürüyüş yaparken kimi de yemek kuyruğuna girdi.



İstiklal Caddesi'nde denetim yapan bir polis ekibi, yasak olmasına rağmen sigara içen ve maske takmayan bir turist grubunu fark ederek müdahale etti. Turistlerin yanına giderek sigara içme yasağını hatırlatan polis, maskelerini takma konusunda da uyarılarda bulundu. Turistler, uyarıların ardından sigaralarını söndürerek bir poşete koydu.



Polis, İstiklal Caddesi'nde bir süredir uygulanan sigara ve maske yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle turistleri cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürdü.







