Bağdadi’nin sağ kolu İstanbul’da yakalandı

AFGAN Ahmet Süleyman İ.M., 2019’da ABD kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine bağlı Barisha köyüne düzenlenen operasyonda öldürülen örgütün lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasındaydı. Örgüt elebaşının Irak’tan Suriye’ye geçişinde ve Suriye’de yeraltına inerek ‘güvenli bölgelerde’ gizlenmesinde kritik rol üstlenen ‘Basim’ kod adlı terörist Ahmet Süleyman İ.M.’nin, 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye’ye sızdığı belirlendi.

MİT VE EMNİYET TAKİBE ALDI

DEAŞ’ın sözde ‘askeri yapılanma ve silahlı eğitim emiri’ Ahmet Süleyman İ.M.’nin Türkiye’ye girdikten sonra sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a geldiği tespit edildi. Tacikistan kökenli olduğu değerlendirilen teröristin Ataşehir’de gizlendiği belirlendi. MİT ve İstanbul Emniyeti, gizlendiği hücre evini günlerce takip ederek bağlantıları ile ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmaların ardından 28 Nisan 2021 günü Ataşehir’de gizlendiği apartman dairesinden çıkınca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekât Timleri destekli operasyon başlattı. Ahmet Süleyman İ.M., gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik ve pasaport çıktı. Terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİRÇOK KANLI SALDIRIDA YER ALDI

Ahmet Süleyman İ.M.’nin, Suriye ve Irak’ta 2014’ten bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu belirtildi. Bir dönem DEAŞ’ın Suriye’de fiili ‘başkent’ ilan edip hakimiyet kurduğu Rakka başta olmak üzere, Deyrizor ve Humus’ta uzun süre örgütte faaliyet gösteren teröristin, kırsal ve şehir yapılanmalarındaki DEAŞ kadrolarına silahlı eğitim verdiği kaydedildi. El-Bağdadi’nin Suriye’de gizlenmesinde ve ‘güvenli bölgelere’ geçişinde de rol alan teröristin çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle bağlantısının sürdüğü belirtildi.

KILIÇLI FOTOĞRAF

TERÖRİSTİN cep telefonunda yapılan incelemede, elinde salladığı kılıçla çekilmiş fotoğraflar bulundu. Cep telefonu ve diğer dijitallerindeki mesaj trafiği de incelemeye alındı. DEAŞ’lı teröristin, İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo plastik patlayıcıyla ele geçirilen PKK’lılarla aynı gün yakalandığı belirtildi.

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