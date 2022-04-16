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Bağcılar’ın yeni başkanı Özdemir

#Bağcılar Belediyesi#Başkan#Abdullah Özdemir
Bağcılar’ın yeni başkanı Özdemir

Yapılan seçimde Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti’nin adayı Hafize Ayşe Çelebi 5 oy aldı. Seçimin ardından önceki Başkan Çağırıcı, görevi törenle Özdemir’e devretti.

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SAĞLIK sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yerine İBB Meclis Üyesi ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir yeni başkan olarak seçildi.

Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti Grubu’nda dün görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı’nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüştü. İl Başkanı Kabaktepe, AK Parti Grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu. AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla Abdullah Özdemir yeni Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.

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#Bağcılar Belediyesi#Başkan#Abdullah Özdemir

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