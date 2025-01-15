Bağcılar'daki vahşet! 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldüren katil, adliyeye sevk edildi

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15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta 5 katlı binanın girişindeki daireye giden Zekeriya A., Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı. Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı.

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Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi. Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler üzerine şüpheli Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar. Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı. İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca kendilerinde para olmadığını söylediler. Bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dediği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN EVDE PARA ARANMIŞ

Polis evde yaptığı incelemede, cinayetin ardından bütün evin altının üstüne getirildiği ve bir şeyler arandığını tespit etti. Ekipler Zekeriya A.'nın hırsızlık için eve gittiğini, anlık gelişen olayın ardından evde kısa bir süre para arayıp daha sonra kaçmış olmabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zekeriya A. bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban giden Meryem Samou'nın elbiselerinden DNA örneği alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.