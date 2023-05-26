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Bağcılar'daki çocuk istismarına tutuklama

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#Bağcılar#Çocuk İstismarı#Tutuklama
Bağcılardaki çocuk istismarına tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 15:22

İstanbul Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş. tutuklandı.

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Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde 2 gün önce 11 yaşındaki M.Y.'yi okul çıkışı kaçıran M.Ş. polisin iş yerine yaptığı baskında yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda ses yalıtımlı özel bölümde M.Y. ağlarken bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ş.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'On iki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

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#Bağcılar#Çocuk İstismarı#Tutuklama

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