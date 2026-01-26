×
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da zehirlenme faciası: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1 kişinin durumu ağır

#İstanbul#Bağcılar#Zehirlenme Şüphesi
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler Abdülaziz Malay (71), eşi Fatime Jabara (44), kızları Zehra Malay'ın (7) cansız bedeniyle karşılaşırken, diğer kızları Gülbahar Malay'ın (35) durumunun ağır olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

"İKİ GÜNDÜR DIŞARIYA ÇIKMADILAR"

Ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Biz de araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler. Cemaatle birlikte her gün camiye gelirlerdi. Aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Anne, baba ve kız çocuğu öldü, diğer kızı da yoğun bakımda. Olayı tam bilmiyoruz. Onun için bir şey diyemiyorum" dedi.

