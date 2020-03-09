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Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada

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Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada
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BAĞCILAR'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılarda yol verme kavgası kamerada
Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Geçen cumartesi günü yaşanan olayda araçlarından inen sürücülerin yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırdı. Yolun ortasında kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Sürücüler kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

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