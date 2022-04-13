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Bağcılar'da yol kesen maganda hakkında yeni gelişme

#Bağcılar#İstanbul#Polis

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Yol kenarına tekrar getirdiği sandalyeye oturup, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırarak tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf H.H. adliyeye sevk edildi.

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Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi.

Bağcılarda yol kesen maganda hakkında yeni gelişme

Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.
Bağcılarda yol kesen maganda hakkında yeni gelişme

Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri biten şüphelinin adliyeye sevk edildi.

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#Bağcılar#İstanbul#Polis

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