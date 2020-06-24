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Hürriyet
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Gündem
Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Şahin BOZKURT / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Bağcılar'da yol çöktü! Otobüsün lastiği çukura düştü

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İstanbul Bağcılar'da özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü. Yolcu taşıyan otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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  • Bağcılarda yol çöktü Otobüsün lastiği çukura düştü
  • Bağcılarda yol çöktü Otobüsün lastiği çukura düştü
  • Bağcılarda yol çöktü Otobüsün lastiği çukura düştü
  • Bağcılarda yol çöktü Otobüsün lastiği çukura düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Yenimahalle Mahallesi, Bağcılar Asfaltı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 VA 7731 plakalı Özel Halk Otobüsü'nün geçişi sırasında sağanak yağış sebebiyle yolda çökme oluştu.

İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün arka sağ tekerleği çukurda kaldı. Askıda kalan otobüsün içindeki yolcular yara almadan dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddeye gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otobüsü çıkarmak için çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Otobüs şoförü, "Yoldan sel geliyordu. Otobüsle geçerken birden bire çöktü. Geçebilecek durumdaydık ama geçemedik. Geçerken çöktü. İçeride yolcu vardı ama herhangi bir sıkıntı yok indirdik" dedi.

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