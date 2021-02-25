MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağcılar'da yasağa rağmen tepki çeken görüntüler
GeriGündem Bağcılar'da yasağa rağmen tepki çeken görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Vedat BAYRAKTAR - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da yasağa rağmen tepki çeken görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup genç asker eğlencesi yaptı. Bağcılar Meydanı'nda toplanan gençler sosyal mesafeyi hiçe sayıp, dans etti.

Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç askere gidecek arkadaşları için toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı.

Bağcılarda yasağa rağmen tepki çeken görüntüler
Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle'ye ait sokaklarında dolaşan gençler, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi. Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti.

Bağcılarda yasağa rağmen tepki çeken görüntüler
Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılarda yasağa rağmen tepki çeken görüntüler

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi