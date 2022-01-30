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Bağcılar'da yangın paniği

#Bağcılar#İstanbul#Yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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Yangın saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı.

Bağcılarda yangın paniği

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

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