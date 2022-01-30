Bağcılar'da yangın paniği

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Yangın saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı.



Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.