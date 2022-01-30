Bağcılar'da yangın paniği

Ömer ÇETİNASLAN - Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA)-İHA
TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Haberin Devamı
Yangın saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.