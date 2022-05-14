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Bağcılar'da yangın: Yan binaya da sıçradı

#Yangın#Bağcılar#İstanbul
Bağcılarda yangın: Yan binaya da sıçradı

Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında ilk belirlemelere göre prizde unutulan şarj aleti nedeniyle yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Bağcılar Fatih Mahallesi 1793 sokaktaki 5 katlı binanın çatısında saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre prizde unutulan şarj aletinin neden olduğu yangında alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. Yangına mahalleli müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Ancak sokaktaki elektrik kabloları nedeniyle itfaiye merdiveniyle müdahale edilemeyince, alevler yandaki binanın çatısına sıçradı. Ekipler, daha sonra elektrik kablolarının olmadığı başka bir yerden itfaiye merdiveniyle yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının başladığı binanın çatısı tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı yan binanın çatısında da hasar oluştu. 

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"MÜDAHALE ETTİK AMA SÖNDÜREMEDİK"

İtfaiye ekipleri gelmeden yangına müdahale etmeye çalışan mahalleli Musa Yılmaz, "Balkonun ucundan yanmaya başladı. Oradaki perdeler de tutuşunca komple çatıyı sardı alevler. Komşu binaların çatılarına da düştü alevler. Müdahale ettik ama söndüremedik, itfaiye yetişti. Binada yaşayan var ama yangın anında boştu, yaralanan yok" dedi.

Bağcılarda yangın: Yan binaya da sıçradı

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#Yangın#Bağcılar#İstanbul

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