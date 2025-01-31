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Bağcılar'da ters yöne girdi! 'Polisim' diyerek tehditle yol istedi: 'Seni patates ederim'

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#Bağcılar#Ters Yön Kavgası#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:06

İstanbul Bağcılar’da T.T. (33) , ters yöne girdiği sokakta aracından inerek karşı yönden gelen otomobilin sürücüsüne kimlik gösterip polis olduğunu söyleyerek tehdit etti. Sürücüyü "Seni patates ederim” diyerek tehdit eden T.T., polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin polis olmadığı ortaya çıktı. Şüpheli T.T., serbest kaldı.

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Olay, 29 Ocak'ta saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla ters yöne giren bir kişiye, karşı yönden gelen sürücü yol vermedi. Bunun üzerine aracından inen kişi, polis olduğunu iddia ederek sürücüye kimlik gösterdi.

"SENİ PATATES EDERİM"

Ardından da sürücüye, “Daha fazla zorlama al arabanı aşağıya. Plakana gelecek cezadan da ben sorumlu değilim” dedi. Sürücünün tepki göstermesi üzerine şüpheli, “Bağırma, seni aşağıya indirir patates ederim” diyerek tehdit etti. Daha sonra ters yönde olmayan iki sürücü, geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Polis olduğunu iddia eden kişi ise sokaktan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılarda ters yöne girdi Polisim diyerek tehditle yol istedi: Seni patates ederim

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EMNİYET PERSONELİ DEĞİLMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasından kimliğini tespit etti. T.T. (33) olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin polis olmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli T.T., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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#Bağcılar#Ters Yön Kavgası#Tehdit

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