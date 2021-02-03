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Gündem
Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da tepki çeken eğlence! Kurallara aldırış etmediler

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Bağcılar'da tepki çeken eğlence! Kurallara aldırış etmediler
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İstanbul Bağcılar'da koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Güneşli Mahallesi'nde evlenen çift ile yakınları sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlencede otomobilden açılan müziklerle gelin ve damat çiftetelli oynadı, arkadaşları da çifte eşlik etti. Halay da çeken grubun sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı görüldü. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grubun düğün eğlencesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılarda tepki çeken eğlence Kurallara aldırış etmediler

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