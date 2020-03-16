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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

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Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
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BAĞCILAR'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle yoğun dumanlar yükseldi. Yangına ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkânları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına önce pencereleri kırarak dışarıdan müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bina içine giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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