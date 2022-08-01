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Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

#Atölye#Bağcılar#Patlama
Bağcılarda tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki buhar kazanı patladı. Büyük bir gürültünün duyulduğu patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anında binadan düşen parçalar ve kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay saat 09.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1431 sokakta meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanı patladı. Büyük bir gürültünün duyulduğu patlamada bina içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, binanın camları kırıldı ve bazı kısımlardaki beton parçaları sokağa fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılarda tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

Patlama sonrası yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bina içinde inceleme yaptı. Hafif yaralanan 3 kişi de ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Tekstil atölyesinde üretim bir süre durduruldu, bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.

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Patlama ve sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Atölye#Bağcılar#Patlama

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