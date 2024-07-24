×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da tartıştığı cami imamını okla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#İstanbul#Ok
Bağcılarda tartıştığı cami imamını okla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 15:46

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İddiaya göre saldırgan Muhammet F.G., camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle İmam Dursun Kuru ile tartıştı. Cami çıkışında imamı okla vuran zanlı, vatandaşlar tarafından böyle yakalandı.

Haberin Devamı

İlginç olay Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. İddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı. Tartışma ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra okuyla geri geldi. Namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu gören Muhammet F.G., okla imamı yaraladı.

Yaşananları gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan çevredeki esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Bağcılarda tartıştığı cami imamını okla vurdu

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları çıkartılan Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bağcılarda tartıştığı cami imamını okla vurdu

Saldırgan Muhammet F.G. ise olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı..

 

Haberin Devamı

Bağcılarda tartıştığı cami imamını okla vurdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağcılar#İstanbul#Ok

BAKMADAN GEÇME!