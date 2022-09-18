Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan fiş isteyen müşteri taksicinin boğazını kesti

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Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Yüzyıl Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiyle yolculuk yapan bir kişi, Yüzyıl Köprüsü üzerinde inmek istedi, yolcu taksi sürücü Recep Acar’dan fazladan bir tane taksi fişi istedi. Taksici fazladan taksi fişi veremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu yanında taşıdığı falçata ile taksi sürücüsünün önce boğazını kesti ardından yüzüne defalarca çizik attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen Recep Acar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Acar daha sonra ambulansla Esenler’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü Recep Acar Bakırköy Sadik Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Acar’ın boynuna dikiş atıldığı öğrenildi.



200 TAKSİCİ HASTANENİN ÖNÜNDE BEKLEDİ



Yoğun bakıma alınan ve boynuna dikiş atılan taksiciyi, meslektaşları hastanede yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 taksici hastanenin önünde meslektaşlarına destek olmak için saatlerce kontak kapatıp bekledi. Saldırgan olay sonrası kayıplara karışırken polis ekiplerinin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.