Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin verdiği saat bilgisi

Bağcılar'ın Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak ve Kemalpaşa Mahallelerini etkileyen arıza nedeniyle dün akşamdan bu yana su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. '400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası'ndan kaynaklanan kesinti ile ilgili çalışmalar devam ederken, İSKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre kesintinin biteceği saat belli oldu. İşte, İSKİ'nin verdiği saat bilgisi...

İSKİ'nin açıklamasında şu bilgiler yer alıyor; " Bağcılar Fevzi Çakmak 400 Mm İsale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir."

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bağcılar Fevzi Çakmak 400 Mm İsale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 15.12.2020 18:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.