Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin verdiği saat bilgisi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kesintinin nedeni, '400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası' olarak tanımlanıyor. Arızadan etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar ise suların geleceği saati merak ediyor. Peki, Bağcılar'da sular ne zaman gelecek?
Bağcılar'ın Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak ve Kemalpaşa Mahallelerini etkileyen arıza nedeniyle dün akşamdan bu yana su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. '400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası'ndan kaynaklanan kesinti ile ilgili çalışmalar devam ederken, İSKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre kesintinin biteceği saat belli oldu. İşte, İSKİ'nin verdiği saat bilgisi...
İSKİ'nin açıklamasında şu bilgiler yer alıyor; " Bağcılar Fevzi Çakmak 400 Mm İsale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir."
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bağcılar Fevzi Çakmak 400 Mm İsale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 15.12.2020 18:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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