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Gündem
Alper KORKMAZ-/DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da su borusu patladı! Moto kurye çukura düştü...

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Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye oluşan çukura düştü. 

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  • Bağcılarda su borusu patladı yol göle döndü
  • Bağcılarda su borusu patladı yol göle döndü
  • Bağcılarda su borusu patladı yol göle döndü
  • Bağcılarda su borusu patladı yol göle döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Saat 14.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı. 

MOTO KURYE ÇUKURA DÜŞTÜ

Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.

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