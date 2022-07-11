Bağcılar'da su altında kalan kamyonları kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Bağcılar'da önceki gün etkili olan sağanak yağışta şantiye alanında bulunan 11 kamyon ve 4 iş makinası su altında kaldı. Sabaha kadar şantiye alanına dolan suyu tahliye etmeye çalışan yetkililer, zararlarının büyük olduğunu belirtti.

Şantiye yetkilisi Hüseyin Sarıtaş, "Şu an hasarın ne olduğunu tam bilmiyoruz. Suyun bir miktarını daha itfaiye gelip çektikten sonra sanayiden ustalar gelip kamyonların içini açacaklar. Kamyonların motorlarına, hidroliklerine bakım yaptıracağız. Tahminimiz 15-20 milyon zararımız var. 13 tane aracımız var, onlarda 2 milyon civarında bir zarar çıkabilir. Kesin bir miktar yok belki daha fazla da çıkabilir. Araçlar 3- 4 tane firmaya ait tek bir firmaya ait değil" dedi.

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