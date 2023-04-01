Bağcılar'da sosyal medyada çıkan tartışma bıçaklı kavgayla sonuçlandı: 2 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, 17 yaşlarındaki Rabia C. ve Tuana K. sosyal medyadaki birbirlerine küfür etti. İkili daha sonra belirledikleri adreste buluştu. İkili arasında kavga çıktı. Kavga, iki tarafında yakınlarını çağırması ile büyüdü. Olayda, Rabia C. darbedilerek kardeşi Abdullah C.(16) , omzundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin gelmesi ile son bulurken yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay sonrası Tuana K. , teyzesi Yasemin Ç., Emir Ç.(20), Mert Ç.(23) polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların serbest kaldığı öğrenilirken olay yerinden kaçan ve birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen Baran K.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.