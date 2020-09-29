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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 00:53 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı

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Bağcılar'da bir araçtan açılan ateş sonucunda cadde üzerinde bekleyen 5 kişi yaralandı. 

Olay, Fatih Mahallesi Cami Caddesi üzerinde 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde bekleyen kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. açılan ateş sonucunda 5 kişi vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar araçla kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.  Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Araçla gelip ateş etmişler, 4-5 yaralı vardı" diye konuştu. 

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