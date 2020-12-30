Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1735 Sokak’ta meydana geldi. 29 yaşındaki T. E. otomobil ile seyir halindeyken 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kafasından yaralanan T. E., sokakta bulunan kamyona çarparak durdu. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan T. E. için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T. E. daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yapan polis ekipleri 2 saldırganın eşklini belirledi. Otomobil üzerinde yapılan incelemelerde ise 3-4 bölgeye mermi isabet ettiği tespit edildi. Saldırıya uğrayan T. E.’nin ise 35 suç kaydının olduğu öğrenildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.