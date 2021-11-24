Bağcılar'da sahte şampuan operasyonu! Piyasa değeri 5 milyon 334 bin TL...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar'da bir adreste halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde, sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, adresin bulunduğu imalathaneye baskın düzenledi. Baskında B.E. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış şampuan, 271 bin 980 boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi, 1 adet dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 adet ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu belirlenirken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Gözaltına alınan B.E., hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.