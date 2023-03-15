Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da refüjü aşan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#Ehliyetsiz Sürücü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 01:46

Bağcılar'da 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, refüjü aşarak yolun karşısından gelen kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yanyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı 34 TL 6217 plakalı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı 34 BRP 263 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı.

Bağcılarda refüjü aşan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın,  yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. 

Haberin Devamı

Bağcılarda refüjü aşan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağcılar#Ehliyetsiz Sürücü#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once