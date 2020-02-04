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Serdar ALTINTEPE (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Bağcılar'da panelvandan hırsızlık kamerada

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Bağcılar'da panelvandan hırsızlık kamerada

BAĞCILAR'da maskeli 4 şüpheli bir sokakta uzun süre keşif yaptıktan sonra marketlere gıda ürünü sağlayan bir toptancının panelvanından 35 bin TL değerinde gıda malzemesi çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 19 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahir Tatlı'ya ait marketlere gıda ürünü sağlayan toptancıda çalışan Cüneyt Aslım, şirket aracını evinin yakınına park etti. Aslım, sabah işe gitmek için uyandığında aracının camlarını kırık ve kapısını açık halde buldu. Cüneyt Aslım durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelileri arıyor.

HIRSIZLAR KAMERADA

Mahir Tatlı olayla ilgili olarak hırsızların bir an önce bulunmasını istedi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların hafif ticari araçla panelvanın yanına geldiği ve malzemeleri kendi araçlarına yükledikleri görülüyor.

 

 

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