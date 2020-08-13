MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağcılar'da operasyon... 36 bin adet ele geçirildi
GeriGündem Bağcılar'da operasyon... 36 bin adet ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Bağcılar'da operasyon... 36 bin adet ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağcılar'da operasyon... 36 bin adet ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bağcılar’da kaçak maske üretimi yaptığı belirlenen tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 36 bin maske ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Atölyeye dün düzenlenen operasyonda 36 bin maske ele geçirildi.  Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak üretim yaptığı tespit edilen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle