Bağcılar'da operasyon... 36 bin adet ele geçirildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Atölyeye dün düzenlenen operasyonda 36 bin maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak üretim yaptığı tespit edilen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.