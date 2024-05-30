Bağcılar'da motosiklete kurşun yağmuru: Ölümden döndüler

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GYH 320 plakalı motosikletle caddede ilerleyen 2 kişiye, aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan silahla 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden oldu.

Kurşunlardan biri ise, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Motosiklet sürücüsü, saldırgan veya saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya, saldırının kendisine yapıldığını düşünerek panik yaşadı. Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Saldırıya uğrayan 2 kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.