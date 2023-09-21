×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bağcılar#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 16:12

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bağcılarda Matbaacılar Sitesinde yangın

yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Bağcılarda Matbaacılar Sitesinde yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bağcılar#Yangın

BAKMADAN GEÇME!