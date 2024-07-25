Son dakika haberi... Bağcılar'da korkunç olay! Eski eşini sokak ortasında silahla vurdu

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Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Yusuf Y. (37) ile Ceylan T. (34) çifti, yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Yusuf Y., boşandığı halde eski eşi Ceylan T.'ye tehdit mesajları göndermeye başladı. Son olarak 1 ay önce Yusuf Y. eski eşi Ceylan Y.'yi 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım' diyerek tehdit etti. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Ceylan Y. işe giderken eski kocası Yusuf Y. tarafından önü kesildi. Sokak ortasında tartışmaya başlayan çift arasında arbede yaşandı. Ardından Yusuf Y., Ceylan T.'yi 'Sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim' diyerek silahla vurdu. Saldırının ardından şüpheli Yusuf Y., koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ceylan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri aynı gün içinde Yusuf Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Y.'nin evinde yapılan aramada, Ceylan T.'yi vurduğu silah ele geçirildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Ceylan T., eski kocası Yusuf Y.'den şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceylan T. ile eski eşinin sokak ortasında tartışması, silahla vurup kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay yerine gelen Ceylan T.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı