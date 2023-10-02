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Bağcılar'da korkunç olay! Ablasının evinin önünde öldürüldü

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#İstanbul#Bağcılar#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 16:50

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Avcı hayatını kaybetti.

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Olay, 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arnavutköy'de yaşayan Muhammet Avcı, kahvaltı yapmak üzerine ablasının evine geldi.

Binaya gireceği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılarda korkunç olay Ablasının evinin önünde öldürüldü

Polis ekipleri, şapkalı ve cerrahi maske takan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Avcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumuna götürüldü. Avcı'nın silahlı yaralamadan dolayı cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.(DHA)

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#İstanbul#Bağcılar#Cinayet

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