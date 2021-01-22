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Gündem
Murat SOLAK - Ersan SAN - Cemal YURTTAŞ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da korku dolu anlar! Yolcu minibüsü yandı

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İstanbul Bağcılar'da yolcu minibüsü alev alev yandı.

Bağcılar Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde Abdurrahman Dabakoğlu yönetimindeki 34 M 1826 plakalı yolcu minibüsü park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs şoförü yangın tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Yangın kısa sürede tüm minibüsü sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri içerisinde yolcu bulunmayan minibüse köpüklü suyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alev topuna dönen minibüs yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yanan minibüs küle dönerken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Bağcılarda korku dolu anlar Yolcu minibüsü yandı

"DURDUĞU YERDE BİRANDA ALEV ALDI"

Minibüs şoförü Abdurrahman Dabakoğlu, "Araç durduğu yerde bir anda alev aldı. İçerisinde yolcu yoktu. Park halindeydi. Söndürmeye çalıştık. 2-3 tane yangın tüpü sıktık ama sönmedi. İçerisine girilmiyordu. Biz de itfaiyeyi aradık" dedi.

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