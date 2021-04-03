Bağcılar'da kısıtlama günü mangal yaptılar

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak boş arazide toplanıp mangal yaptı. Aileler mangal ile uğraşırken çocuklar ise boş arazide bir araya gelerek top oynadı.

Bazı vatandaşların parklarda sosyal mesafe kurallarına uymayarak yan yana oturduğu, sohbet ettiği görüldü.

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