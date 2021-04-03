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Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA)  
Haber Giriş: 03.04.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da kısıtlama günü mangal yaptılar

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İstanbul Bağcılar'da bir grup vatandaş boş arazide kısıtlama günü mangal yaptı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak boş arazide toplanıp mangal yaptı. Aileler mangal ile uğraşırken çocuklar ise boş arazide bir araya gelerek top oynadı.

Bazı vatandaşların parklarda sosyal mesafe kurallarına uymayarak yan yana oturduğu, sohbet ettiği görüldü. 

Bağcılarda kısıtlama günü mangal yaptılar

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